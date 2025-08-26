Melania Trump presenta proyecto para introducir la IA en los colegios

Washington, Estados Unidos.- La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, presentó este martes un proyecto con el que busca introducir la inteligencia artificial (IA) entre los alumnos de las escuelas, desde los cuatro años hasta los dieciocho años.

Melania Trump anunció en un vídeo publicado por la Casa Blanca lo que han bautizado como el 'Desafío Presidencial de IA', una iniciativa con la que se insta a los menores y a sus educadores a resolver problemas reales de su entorno a través de soluciones que les brinde la inteligencia artificial.

"El 'Desafío Presidencial de IA' invita a todos los estudiantes estadounidenses a dar rienda suelta a su imaginación y mostrar el espíritu de innovación estadounidense", explicó la primera dama en el vídeo, una de sus pocas intervenciones públicas desde que el presidente Donald Trump regresó al poder.

Este "reto" presenta una especie de competición entre las escuelas de EE.UU., ya que los proyectos seleccionados en cada categoría (por nivel de educación y para un educador) recibirán un premio de 10.000 dólares.

Los equipos finalistas serán invitados a Washington para presentar sus soluciones en un evento que se celebrará en la Casa Blanca, previsto para junio de 2026.

Según indicaron, más de 100 organizaciones se han sumado a esta iniciativa.