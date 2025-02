“Me siento intimidada”: redadas en Texas avivan el temor entre migrantes

Las ventas en su negocio, agregó, se han congelado desde el lunes, porque los trabajadores del sector de la construcción no quieren salir: “Muchos de ellos están aquí ilegalmente entonces no quieren arriesgarse”.

Jasmín García, residente de Colony Ridge, originaria de Guerrero (México), dijo que la presencia de los agentes federales es positiva, porque contribuye a poner “orden” en la comunidad.

Sin embargo, acotó a EFE, la narrativa del actual Gobierno y la cantidad de deportaciones también la hace sentir “intimidada”, ya que ella es beneficiaria del programa DACA, que protege de la deportación a personas indocumentadas que llegaron a EE.UU. cuando eran menores de edad.

“Yo no he cometido ningún crimen, mi único delito es ser mexicana y vivir en un país que no es el mío”, explicó, “pero si me mandan a mi país, me tocó (...) si nos toca irnos, a mis hijos y a mí, pues nos vamos a ir”.

El futuro programa DACA pende de un hilo, ya que Trump intentó acabarlo en su primer mandato (2017-2021) y su legalidad está aún siendo debatida en los juzgados.

Rosa (quien pidió ocultar su nombre real), salvadoreña y dueña de un pequeño negocio en Colony Ridge, subrayó que las deportaciones no afectarán solo a los latinos, sino al país entero.

“El trabajo que hace el hispano no lo hacen los gringos. No limpian, no preparan comidas en restaurantes. Ellos están criticando a los indocumentados, pero ¿qué van a hacer cuando se vayan?”.