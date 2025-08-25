'El Mayo' Zambada, cerebro del Cartel de Sinaloa que sacudió EEUU desde la sierra mexicana

Nueva York, Estados Unidos.- Tras más de cuatro décadas liderando redes de narcotráfico internacionales, Ismael 'El Mayo' Zambada se ha declarado culpable hoy de dos de los principales cargos que pesaban sobre él en un tribunal federal de Nueva York, lo que supone la caída definitiva del cerebro en la sombra del Cartel de Sinaloa. Zambada (El Álamo, 75 años) nació y creció en Sinaloa, estado que, junto con Durango y Chihuahua, conforma el llamado Triángulo Dorado, una región de tierras escarpadas y fértiles que, desde hace más de medio siglo, ha sido el epicentro de la producción de amapola y marihuana en México.

El Mayo, quien siempre se ha considerado "un campesino más", se consagró como una figura clave del narcotráfico a nivel mundial, operando desde la clandestinidad de sus múltiples refugios en las sierras del noroeste mexicano. "El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo", declaró en 2010 a la revista Proceso quien, para muchos investigadores, fue el verdadero líder del Cartel de Sinaloa. Proveniente de una familia de agricultores y huérfano de padre desde los 12 años, Zambada comenzó a trabajar desde niño en el campo y como lavacoches, en una época -entre los años sesenta y setenta-en que la industria minera comenzaba a decaer en Sinaloa. En 1969 dio el salto al narcotráfico, el negocio que marcaría y definiría el rumbo de su vida durante los siguientes 56 años. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Forjado en el clima semiárido de las montañas sinaloenses, entre el ganado y las plantaciones, El Mayo adoptó siempre un perfil bajo que dificultó su captura por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses durante más de cuatro décadas. Si otras figuras como El Chapo se regodeaban con sus fincas de lujo, coches de alta gama, o conectando incluso con estrellas de Hollywood o artistas de moda a los que encargaban 'narcocorridos' en su honor, Zambada prefería permanecer en el anonimato.



El impulso de la DEA

El apellido Zambada figuró por primera vez en expedientes judiciales estadounidenses en 1977, con la detención de su cuñado, el cubano Antonio Cruz, quien le introdujo en el mundo del narcotráfico y con el que comenzó a colaborar trasladando cocaína entre Miami o Los Ángeles y los estados fronterizos en suelo mexicano. Fueron las operaciones de la DEA -en articular sus golpes decisivos contra el poderoso Cartel de Guadalajara a finales de los años ochenta-las que finalmente impulsaron el ascenso de El Mayo. El Mayo, quien comenzó a acaparar aún más titulares tras la primera detención de El Chapo en 1993, se replegó en la sierra rodeado de un retén de hombres y un estrecho círculo de confianza. Además, optó por someterse ocasionalmente a cirugías plásticas para hacerse irreconocible cada vez que abandonaba sus guaridas en Sinaloa. Para entonces ya se había aliado con Guzmán Loera, Héctor 'El Güero' Palma y los hermanos Beltrán Leyva para fundar el Cartel de Sinaloa.