"Más oasis fraternos y menos desiertos individualistas": el llamado del papa León XIV en Perú

Lima, Perú.- El papa León XIV pidió este lunes una sociedad con menos consumismo y más solidaridad, durante la visita este lunes la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Lima, en la última etapa de su viaje por Latinoamérica. "Lamentablemente, sabemos que hay situaciones en las que no se ofrece cuidado o asistencia a los cuerpos, ni se piensa en las almas; no se atiende a las personas, sino que se les abandona; no se protege al más débil e indefenso, sino que se abusa de él; no se ama la vida, sino que se le intenta destruir", criticó el papa durante su discurso ante el entusiasmo de los adultos mayores a los que se atiende en este centro.

El papa, que disfrutó de una 'marinera' bailada por los ancianos del centro, afirmó que no se puede "permanecer indiferentes al saber que los cuerpos y las almas de numerosos hermanos y hermanas nuestros están descuidados y que, muchas veces, son manipulados". Indicó que "Perú necesita más oasis fraternos y menos desiertos individualistas, necesita más almas entregadas al servicio del Reino de Dios que cuiden de las personas frágiles y marginadas, reconociendo en ellas los dolores y sufrimientos de Cristo crucificado". Y en su ultimo día en Perú Invitó a todos a hacer un examen de consciencia sobre el porqué sigue "habiendo tantos problemas y desigualdades". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse