María Corina Machado afirma que su coalición está "dispuesta" para liderar Venezuela

Caracas, Venezuela.- La líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró que su coalición política "debería liderar Venezuela" tras la captura del presidente del país, Nicolás Maduro, y su traslado a Estados Unidos.

"Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo", dijo Machado en una entrevista con el canal estadounidense CBS al referirse a los interrogantes que se abren en el país tras la caída de Maduro.

Machado, exlegisladora, ganó las primarias para competir contra Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024. El gobierno le prohibió presentarse, pero el diplomático retirado Edmundo González la sustituyó.

Estados Unidos y otros gobiernos reconocieron a González como ganador de los comicios después de que el Ejecutivo de Maduro fuera acusado de manipular el recuento de votos.

Durante la entrevista con CBS, Machado recalcó que "el pueblo de Venezuela ya ha elegido" quién debería asumir el gobierno de Caracas ahora que Maduro ha dejado el poder.