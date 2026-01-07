  1. Inicio
María Corina Machado afirma que su coalición está "dispuesta" para liderar Venezuela

La líder opositora dijo que el pueblo venezolano ya eligió a sus futuras autoridades tras la captura de Nicolás Maduro y se declaró preparada para gobernar

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 12:06
María Corina Machado afirma que su coalición está dispuesta para liderar Venezuela

María Corina Machado aseguró que su coalición debería dirigir Venezuela.

 Foto: EFE

Caracas, Venezuela.- La líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró que su coalición política "debería liderar Venezuela" tras la captura del presidente del país, Nicolás Maduro, y su traslado a Estados Unidos.

"Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo", dijo Machado en una entrevista con el canal estadounidense CBS al referirse a los interrogantes que se abren en el país tras la caída de Maduro.

Machado, exlegisladora, ganó las primarias para competir contra Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024. El gobierno le prohibió presentarse, pero el diplomático retirado Edmundo González la sustituyó.

Estados Unidos y otros gobiernos reconocieron a González como ganador de los comicios después de que el Ejecutivo de Maduro fuera acusado de manipular el recuento de votos.

Durante la entrevista con CBS, Machado recalcó que "el pueblo de Venezuela ya ha elegido" quién debería asumir el gobierno de Caracas ahora que Maduro ha dejado el poder.

Casa Blanca dice que mantiene "la máxima influencia" sobre Gobierno interino en Venezuela

Al preguntarle si eso significa que ella debería ser la próxima líder de Venezuela, Machado respondió: "Absolutamente sí", señalando que su coalición tiene como presidente electo a González.

"Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo, como se nos ha encomendado", reiteró.

Aún no está claro si González o Machado podrían regresar a Venezuela para ayudar a liderar el país.

La vicepresidenta elegida personalmente por Maduro, Delcy Rodríguez, es actualmente la presidenta interina de Venezuela y, sobre ella, Machado declaró a CBS News que "no es nada moderada" y que "nadie confía en ella", citando el papel clave que desempeñó en el régimen de Maduro.

EEUU intercepta un petrolero en el Caribe y uno en el Atlántico relacionados con Venezuela

