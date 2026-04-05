Maduro hace un nuevo llamado a la unidad, el diálogo y la reconciliación en Venezuela

Nueva York, Estados Unidos.- El presidente depuesto Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, hicieron un nuevo llamado este domingo de Semana Santa a la unidad, el diálogo y la reconciliación en Venezuela, en un mensaje publicado en redes sociales, tres meses después de su captura por parte de tropas estadounidenses.

"Este Domingo de Resurrección es para decir con fuerza que esta es la victoria de la vida y la verdad. No gana la muerte: gana Cristo. No gana la mentira, gana la verdad. No gana el odio, gana el amor", señalaron Maduro y Flores en su mensaje publicado en las cuentas de X y Telegram del mandatario derrocado.

El mensaje hace múltiples referencias bíblicas en alusión a la resurrección de Jesús en este domingo de Semana Santa.

Maduro pidió a Jesucristo que bendiga a Venezuela y a los pueblos del mundo y los llene de fe, de amor y de esperanza.