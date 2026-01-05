  1. Inicio
Maduro dice que es un “prisionero de guerra” y que aún es presidente de Venezuela

Al principio de la audiencia, el mandatario se presentó en español como el presidente de Venezuela y aseguró que se encontraba "secuestrado" en suelo estadounidense

Los letrados solicitaron atención médica para ambos porque, según dijeron, tienen "problemas de salud".

 Foto: Agencia EFE

Nueva York, Estados Unidos.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró este lunes en su primera comparecencia ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) que sigue siendo el presidente del país suramericano y que se considera "un prisionero de guerra".

"Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas", afirmó Maduro durante la vista, en la que tanto él como su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de los cargos que afrontan.

Al principio de la audiencia, preguntado por el juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años, el mandatario se presentó en español como el presidente de Venezuela y aseguró que se encontraba "secuestrado" en suelo estadounidense.

Maduro ante la justicia de EE UU y Trump asume control de Venezuela

Por otra parte, los letrados solicitaron atención médica para ambos porque, según dijeron, tienen "problemas de salud".

El letrado Mark Donnelly afirmó que Flores "sufrió lesiones importantes durante su secuestro" y sugirió que podría tener una fractura o contusiones graves en las costillas.

Maduro y Flores comparecieron este lunes por primera vez ante el tribunal de Nueva York después de haber sido arrestados el pasado sábado en Caracas en un operativo de las fuerzas estadounidenses y trasladados a Estados Unidos para ser juzgados bajo la jurisdicción estadounidense.

La acusación en contra de Maduro por delitos relacionados con narcotráfico, presentada originalmente en 2020, fue ampliada para incluir a su esposa y añadir más cargos.

Sube a 80 el número de muertos tras bombardeo militar de EE UU en Venezuela, según medio

Los nuevos cargos le acusan de conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para usar esas armas.

Su esposa está señalada por presunta implicación en la coordinación de reuniones y la logística de la red.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

