Machado: El mayor homenaje al legado de Nobel será asegurar la transición a la democracia

Caracas, Venezuela.-La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó este viernes que el mayor homenaje a Alfred Nobel, el magnate sueco creador del Premio Nobel de la Paz, será garantizar la "transición a la democracia" en Venezuela, donde el antichavismo sostiene que hubo "fraude" en las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro.

"El pueblo venezolano ha recibido este reconocimiento del Comité Noruego del Nobel con inmensa emoción y renovada esperanza", dijo la exdiputada en un mensaje publicado en inglés en la red social X.

Machado sostuvo que el mayor homenaje a Alfred Nobel será también conquistar la "libertad" de Venezuela y así "lograr la paz".

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció este viernes que Machado es la ganadora del Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".