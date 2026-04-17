Lula respalda el "no" a la guerra de Sánchez: Brasil y España están en la misma trinchera

Barcelona, España.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respaldó este viernes el "no" a la guerra del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, señalando que lo entiende "perfectamente" y que los dos países "están en la misma trinchera".

"Entiendo perfectamente cuando dices no a la guerra. Yo también dije no a la guerra cuando asumí la presidencia en 2003, cuando el entonces presidente de EE.UU. pidió que Brasil participara en la guerra de Irak", afirmó.

Asimismo, agregó que "Le dije que nuestra guerra era otra. Luchamos por una sociedad justa", dijo junto a Sánchez al término de la primera cumbre España-Brasil, celebrada en Barcelona".