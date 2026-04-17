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Lula respalda el "no" a la guerra de Sánchez: Brasil y España están en la misma trinchera

Luiz Lula da Silva respaldó el "no" a la guerra del presidente de España, Pedro Sánchez. Afirmó que los dos países se encuentran en la misma "trinchera"

  • Actualizado: 17 de abril de 2026 a las 06:36
Lula respalda el no a la guerra de Sánchez: Brasil y España están en la misma trinchera

Brasil y España, incidió Lula, están "en la misma trinchera": "Somos el ejemplo de que es posible construir soluciones a los problemas.

 Foto: Agencia EFE

Barcelona, España.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respaldó este viernes el "no" a la guerra del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, señalando que lo entiende "perfectamente" y que los dos países "están en la misma trinchera".

"Entiendo perfectamente cuando dices no a la guerra. Yo también dije no a la guerra cuando asumí la presidencia en 2003, cuando el entonces presidente de EE.UU. pidió que Brasil participara en la guerra de Irak", afirmó.

Asimismo, agregó que "Le dije que nuestra guerra era otra. Luchamos por una sociedad justa", dijo junto a Sánchez al término de la primera cumbre España-Brasil, celebrada en Barcelona".

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Brasil y España, incidió Lula, están "en la misma trinchera": "Somos el ejemplo de que es posible construir soluciones a los problemas que nos afectan sin ceder a las promesas vacías del extremismo".

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Redacción web
Agencia EFE

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