Llega a Venezuela el opositor Lester Toledo tras 10 años de exilio, acusado de terrorismo

Toledo fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar , que sirve a Caracas, por el exdiputado opositor Freddy Superlano, ambos integrantes del partido Voluntad Popular (VP), fundado por Leopoldo López.

Caracas, Venezuela.- El opositor y exdiputado regional Lester Toledo llegó este jueves a Venezuela tras 10 años de "exilio forzoso" al ser acusado del delito de terrorismo, con el objetivo de presentarse ante los tribunales en Caracas para recibir una respuesta a su solicitud de amnistía.

Antes de tomar el vuelo de American Airlines que salió desde Miami, el exdiputado anunció, en un video publicado en sus redes sociales, que volvería al país suramericano para buscar la justicia que, aseguró, le ha sido negada como a cientos de connacionales.

Toledo explicó que tras la promulgación de la ley de amnistía, en febrero pasado, hizo la solicitud pero hasta la fecha no ha recibido respuesta, por lo que su objetivo es acudir directamente al Palacio de Justicia, en Caracas, "para desmentir una por una todas las calumnias" de las que se dice ha sido víctima.

De acuerdo a la legislación, los tribunales tienen un plazo de 15 días para dar respuesta a las solicitudes de amnistía.

En febrero de 2017, el Gobierno español le concedió la nacionalidad a Toledo, luego de que en agosto de 2016 fuera acusado de "financiar el terrorismo" en Venezuela al, supuestamente, "contratar sicarios colombianos para causar incidentes" en una marcha opositora que tuvo lugar en esas fechas.

El exdiputado aseguró entonces que la acusación es una represalia del Gobierno venezolano por denunciar la corrupción en el país suramericano.

En julio de 2024, la Fiscalía de Venezuela informó la apertura de una investigación ante un supuesto plan de personas vinculadas a la oposición, entre ellos Toledo, para adulterar los resultados de las elecciones presidenciales, en las que Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto por el Consejo Nacional Electoral.

El entonces fiscal general, Tarek William Saab , señaló en esa fecha que el sistema electoral sufrió un "ataque desde Macedonia del Norte", con la intención de "manipular los datos que se estaban recibiendo" sobre los resultados de las votaciones.