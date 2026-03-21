Líderes internacionales condenan ataques en Ormuz y piden a Irán una desescalada

Teherán.- Líderes internacionales de países como Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia o Alemania condenaron este sábado, en una declaración conjunta, la situación en el estrecho de Ormuz y pidieron a Irán una desescalada en el conflicto.

"Condenamos en los términos más enérgicos los recientes ataques de Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo, los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas instalaciones de petróleo y gas, y el cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de las fuerzas navales iraníes", señala el documento, suscrito también por Japón, Países Bajos e Italia, entre otros.

"Expresamos nuestra profunda preocupación por el agravamiento del conflicto. Hacemos un llamado a Irán para que cese de inmediato sus amenazas, la colocación de minas, los ataques con drones y misiles, así como otros intentos de bloquear el Estrecho al transporte marítimo comercial, y para que cumpla con la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU", continúa el documento.

Los países llaman a reducir la escalada del conflicto y a evitar acciones que puedan poner en riesgo la navegación internacional, a respetar el derecho internacional y los principios de la libertad de tránsito marítimo.