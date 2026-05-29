Liberan coordinador de campaña de Paloma Valencia tras cuatro días de secuestro

Bogotá, Colombia.- Alfredo Iván Guzmán Valcárcel, coordinador de campaña de la candidata presidencial derechista Paloma Valencia en el municipio colombiano de Tame, en el departamento de Arauca (este), fue liberado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que lo tenía secuestrado desde hacía cuatro días, informó este viernes ese grupo armado.

"La retención del señor Guzmán Valcárcel, del municipio de Tame (Arauca), se debe a rutinas de seguridad y control territorial que tenemos como ELN", señala ese grupo en un comunicado.

Guzmán Valcárcel, de 33 años, es hijo del exalcalde de Tame Alfredo Guzmán Tafur y, según el partido de Valencia, el Centro Democrático, ejercía como coordinador de campaña de la candidata en ese municipio.

Tras conocerse el secuestro, el Centro Democrático denunció el hecho y exigió su liberación.