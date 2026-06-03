León XIV hablará en francés a migrantes y escuchará a sindicatos en España

Son algunos de los pormenores que el portavoz vaticano, Matteo Bruni, confirmó este miércoles en un encuentro con los medios internacionales en la Santa Sede sobre el programa de la visita del papa, del 6 al 12 de junio, a España.

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV hablará en francés al centenar de migrantes con los que se encontrará en el centro Raíces de Tenerife y visitará algunas de las tiendas donde duermen, según los últimos detalles del programa de su viaje a España , donde además escuchará a dos reclusas en Barcelona y a los líderes sindicales y de la patronal en Madrid .

Estos fueron los últimos detalles de la visita que realizará el papa a España del 6 al 12 de junio que ofreció este miércoles el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

Así, el francés será otro de los idiomas que usará el papa en este viaje - además del español y el catalán- en algunos de los actos en Barcelona, en atención a los migrantes africanos que proceden de países francófonos.

Y sobre el catalán, el portavoz vaticano no aclaró si finalmente el pontífice estadounidense lo usará para la bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Familia. "Veremos", se limitó a decir.

Sobre posibles visitas privadas en la nunciatura o en el palacio episcopal de Gran Canaria y Barcelona, entre las que se espera que puedan ser víctimas de abusos por parte de miembros de la Iglesia, Bruni explicó que, como siempre, se sabrán posteriormente.

Sí que se confirmó que el presidente de la Generalitat (gobierno autónomo catalán), Salvador Illa, acudirá al Palacio Episcopal después de la celebración de la hora media en la catedral para reunirse con el papa, e igualmente lo hará en Madrid con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, aunque no se conoce el momento, según Bruni.

El Vaticano también dio algunos detalles sobre cómo se desarrollarán las ceremonias y su duración, así como quienes serán los encargados de dar su testimonio ante el papa.

En el barrio de Lucero, en el distrito de Latina, de Madrid, en el centro social Cedia 24 horas para personas sin hogar, escuchará a Niurka, una madre con un hijo pequeño; a Khadry, un migrante acogido, y a Alicia, una voluntaria.

Al término del encuentro, el papa se dirigirá a la iglesia de la Crucifixión del Señor para impartir una bendición a los representantes de las asociaciones sociales de la Archidiócesis de Madrid.

En el encuentro con los jóvenes en la plaza de Lima, el papa acompañado por el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo Cano, subirá al escenario junto con 30 jóvenes y asistirá a la representación teatral de Godspell y contestará a las preguntas de los jóvenes. Firmará el reverso de una cruz y después participará en la adoración eucarística.

Antes de la misa en la céntrica plaza de Cibeles del domingo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entregará la llave de oro de la ciudad al papa.

Mientras que en el encuentro en el Movistar Arena, el papa podrá escuchar al actor Antonio Banderas, al rector de la Universidad Complutense, José María Coello de Portugal, y asistirá a la actuación de la bailaora Sara Baras.

En ese mismo acto, tomarán la palabra Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE); Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras; Pepe Álvarez, secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), y Ángela de Miguel, presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)

También escuchará al mundo del deporte, en concreto dos mujeres, la jugadora de badminton Carolina Marín y la nadadora paralímpica Teresa Perales y después pronunciará su discurso.

La visita al Congreso de los Diputados durará cerca de 45 minutos. Sera recibido por la presidenta de la cámara, Francina Armengol; por el presidente del Senado, Pedro Rollán Ojeda, y, a continuación, por otras seis personalidades.

Se interpretarán los himnos nacionales de España y del Estado de la Ciudad del Vaticano. A continuación, los presidentes del Congreso y del Senado acompañarán al Santo Padre al Salón de Pasos Perdidos donde firmará en el Libro de Honor y recibirá una reproducción del Libro de las Horas.

Durante su visita a Barcelona, en el estadio Olímpico, el papa será recibido por una actuación de castellers y también mantendrá un diálogo con los jóvenes y también les dirigirá una homilía al final del acto.

Mientras que en la cárcel Brians 1 escuchará el testimonio de dos presas, Montse y Josefina, y en la iglesia de San Agustín los testimonios abordarán el problema de la drogodependencia de drogas y la trata de personas.

En su etapa en Canarias, en el puerto de Arguineguín, León XIV escuchará a algunos de los protagonistas del drama migratorio como Tito Villarmea, capitán y patrón de Salvamento Marítimo en España; a la voluntaria de Caritas María Reyes Alemán Cruz; a una víctima de la trata de personas y a la empresaria María Fernanda López Meza.

A continuación, el papa se dirigirá a la capilla de la Virgen del Carmelo para bendecir una cruz realizada con madera de una embarcación de migrantes y saludará a algunos voluntarios y migrantes.

El Vaticano confirmó que será la reina Sofía quien se encargará de despedir al papa en el aeropuerto de Los Rodeos. EFE