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Keiko Fujimori llega a El Salvador para reunirse con Bukele y recorrer megacárcel Cecot

La visita busca "consolidar las relaciones de cooperación internacional" con El Salvador y contribuir al fortalecimiento de instrumentos sobre seguridad ciudadana

  • Actualizado: 29 de octubre de 2026 a las 21:32
Keiko Fujimori llega a El Salvador para reunirse con Bukele y recorrer megacárcel Cecot

Fujimori, cuya visita responde a una invitación de Bukele, recibió de parte del ministro de Justicia y Seguridad salvadoreño, GustavoVillatoro, un documento con información "del proyecto de seguridad pública de El Salvador, modelo Bukele".

 Foto: EFE

San Salvador, El Salvador.- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, llegó la noche de este miércoles a El Salvador para una visita oficial de cuatro días en la que se reunirá con su homólogo Nayib Bukele y recorrerá el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel símbolo de la "guerra" del mandatario salvadoreño contra las pandillas.

Fujimori fue recibida con honores por la canciller salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, a unos 45 kilómetros de la capital San Salvador.

Está previsto que la presidenta de Perú se traslade la mañana del jueves a la megacárcel Cecot, ubicada en la localidad de Tecoluca, a 72 kilómetros de San Salvador, y por la tarde sostenga una reunión privada con Bukele.

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En el Cecot será acompañada por el ministro salvadoreño de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y conocerá el programa 'Cero ocio' de reinserción social, el proceso de formación policial y el marco legal adoptado por El Salvador para el combate contra la delincuencia organizada.

El viernes 30, la jefa de Estado sostendrá una reunión con el ministro de Salud, Francisco Alabi, para luego visitar el Hospital Rosales; en la tarde, se encontrará con la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Karla Trigueros, con quien conocerá la experiencia de una escuela pública emblemática.

El presidente del Congreso peruano, Miguel Torres, destacó el miércoles que el viaje de la mandataria a El Salvador es "fundamental" y "un acierto" para poder conocer las "lecciones aprendidas" de un país que ha dado ejemplo sobre "cómo controlar y abatir la delincuencia y la inseguridad".

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Agregó que la visita busca "consolidar las relaciones de cooperación internacional" con El Salvador y contribuir al fortalecimiento de instrumentos sobre seguridad ciudadana, seguridad penitenciaria y sistema de justicia, así como las estrategias de prevención y lucha contra el crimen organizado.

La participación del titular del Interior busca "identificar oportunidades de cooperación que puedan contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales" del Estado peruano en la lucha contra delincuencia transnacional y reforzamiento de sistemas penitenciarios.

El Senado de Perú aprobó el pasado 7 de octubre la solicitud de Fujimori para visitar El Salvador, del 28 al 31 de octubre, y sostener un encuentro privado con Bukele.

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Redacción web
Agencia EFE

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