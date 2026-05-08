Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, da a luz a una niña

Washington, Estados Unidos.- La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dio a luz a una niña llamada Viviana, su segundo hijo, anunció en una publicación en Instagram, acompañada de una fotografía en la que sostiene a la bebé en su hogar.

La niña, apodada cariñosamente Vivi, nació el pasado 1 de mayo y se encuentra "sana y en perfecto estado", detalló la portavoz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Leavitt, de 28 años, está casada con el empresario Nicholas Riccio, de 60, con quien tiene otro hijo, Niko, nacido en 2024.

"Estamos disfrutando de cada momento en esta burbuja de felicidad con nuestra recién nacida. Gracias a todos los que se acordaron de nosotros en sus oraciones durante mi embarazo; de verdad las sentí en cada etapa de esta experiencia. Dios es bueno", expresó Leavitt.