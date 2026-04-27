Justicia de EE UU no descarta más cargos contra el sospechoso de intentar asesinar a Trump

Washington, Estados Unidos.-La Justicia de Estados Unidos no descarta presentar más cargos contra el sospechoso de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado.

Cole Allen, un joven profesor de 31 años residente en California, podría enfrentarse a "cargos adicionales" conforme avance la investigación del caso, según señaló en una rueda de prensa este lunes Jeanine Pirro, la fiscal del Distrito de Columbia.

"Esto fue un intento de asesinato del presidente de EE.UU., en el que el acusado dejó claro cuál era su propósito, y ese propósito era eliminar a la mayor cantidad posible de altos cargos del Gabinete", dijo Pirro ante reporteros.

Allen compareció hoy por primera vez ante un tribunal federal en Washington D.C. para la lectura de acusaciones, que incluyen tres cargos federales: dos delitos relacionados con el uso de armas de fuego y otro por intento de magnicidio. El tercero podría conllevar pena de cadena perpetua.