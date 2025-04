Los jóvenes del Jubileo en el funeral de Francisco: "Sentíamos al papa muy cercano"

El mismo día del fallecimiento del pontífice argentino, la Santa Sede confirmó que las celebraciones del Año Santo seguirían adelante, pero que la canonización de Acutis quedaba pospuesta, ya que no puede realizarse durante el periodo de sede vacante, el tiempo comprendido entre la muerte de un papa y la elección de su sucesor.

Aun así, desde el viernes comenzaron a llegar grupos organizados procedentes de todos los rincones del mundo, muchos en autobús, tren o coche, convocados por parroquias, colegios y comunidades religiosas decididos a participar en la despedida del papa que tantas veces los animó a "hacer lío".

Para muchos adolescentes este ha sido el primer papa de su vida, o al menos el primero que recuerdan con claridad, y por ello no dudaron en pasar la noche a la intemperie y durmieron en sacos de dormir fuera del perímetro del estricto dispositivo de seguridad para asegurar un sitio dentro de la plaza de San Pedro al amanecer.

Algunos, visiblemente cansados, intentaban descansar sentados en las aceras, mientras otros compartían bocadillos, rezaban o cantaban en grupo.

"Aún estamos impactados. El lunes me levanté por la mañana y no podía creerlo, fue muy inesperado", contó Federico, otro adolescente peregrino, que reconoció que esta no era la forma en la que esperaba encontrarse con el papa este fin de semana.

En las últimas horas, llenaron TikTok, Instagram y otras redes sociales con mensajes de despedida, homenajes y recuerdos del pontificado de Francisco.