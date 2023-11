Jesuitas critican “detenciones de inocentes” en El Salvador

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- La comunidad jesuita de El Salvador criticó este sábado las “ detenciones de inocentes ” y llamó a no seguir “torturando” a los capturados bajo el régimen de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele en su lucha antipandillas.

“Les diría a nuestras autoridades, a los policías y soldados: Está muy bien que quieran garantizar la seguridad de su pueblo, ese es su deber, pero actúen justamente, respeten la ley y no se lleven presos a personas inocentes sin pruebas de que hayan cometido algún delito, no denuncien falsamente, no actúen con violencia ni maltraten a su pueblo”, indicó Oliva.

“A los responsables de los centros penales: No sigan torturando a los privados de libertad, no los traten con violencia, trátenlos con el respeto que merecen como personas que son, no permitan que sigan muriendo en las cárceles, sean compasivos y misericordiosos con sus familias y con sus madres e informen oportunamente de la salud y el paradero de sus hijos”, sostuvo.