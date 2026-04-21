Irán ha detenido a cerca de 3,500 personas desde el comienzo de la guerra, según ONG

Copenhague.- Al menos 3,464 personas han sido detenidas en Irán por las autoridades desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el país a finales de febrero, aseguró este martes la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo.

Según datos recogidos por IHRNGO, 767 fueron arrestadas desde la entrada en vigor del alto el fuego hace dos semanas y en la lista están incluidos al menos 111 activistas civiles y ciudadanos.

"Dados los amplios cortes de internet y las estadísticas vagas proporcionadas por las autoridades de la República de Irán, el número actual de arrestos probablemente sea mucho mayor", señaló en un comunicado esta oenegé, que afirma que en muchos casos permanecen en régimen de incomunicación.