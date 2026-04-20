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Iban a vender y los acribillaron dentro del carro: crimen de Antony y Jefry en Nacaome

Antony Aguilar y Jefry Ávila son los dos primos que fueron asesinados de varios impactos de bala en Nacaome; sus cuerpos quedaron sin vida al interior del vehículo

  • Actualizado: 20 de abril de 2026 a las 18:16
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Jefry era originario de la capital, Tegucigalpa; sin embargo, se conoció que residía en Choluteca, según información difundida en redes sociales.

 Foto: Redes sociales
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A la izquierda aparece Antony y, a la derecha, Jefry, los dos primos que perdieron la vida en la comunidad de Terrero Blanco, en Nacaome, Valle.

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Los dos primos fueron asesinados de varios impactos de bala cuando iban a vender pan en una aldea del municipio de Nacaome, departamento de Valle.

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Según informes de la Policía Nacional, los primos Antoni Ávila y Jefry Ávila se conducían en un vehículo tipo pick-up color blanco, cargado de pan, cuando fueron atacados.

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¿Por qué los asesinaron? Una de las hipótesis preliminares es que los primos comerciantes habrían sido víctimas de un intento de asalto.

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A los primos los asesinaron al interior del vehículo que normalmente utilizaban para transportar el pan.

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Fueron acribillados la tarde del pasado domingo 19 de abril en el sector de Terrero Blanco. Los criminales les dispararon en reiteradas ocasiones.

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Las víctimas, quienes eran primos y se dedicaban a la venta de pan, fueron emboscadas mientras realizaban su ruta de trabajo en la zona sur de Honduras.

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Sujetos desconocidos los estaban esperando en un tramo solitario y abrieron fuego contra ellos; ambos jóvenes quedaron sin vida al interior del vehículo.

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Personas que los conocían lamentan lo ocurrido y manifiestan que eran dos jóvenes muy tranquilos y trabajadores. “Ay, Jefrito, yo le compraba pan; voy a extrañarlo”, escribió una de sus clientas en redes sociales.

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