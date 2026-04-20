Iban a vender y los acribillaron dentro del carro: crimen de Antony y Jefry en Nacaome

Jefry era originario de la capital, Tegucigalpa; sin embargo, se conoció que residía en Choluteca, según información difundida en redes sociales.
A la izquierda aparece Antony y, a la derecha, Jefry, los dos primos que perdieron la vida en la comunidad de Terrero Blanco, en Nacaome, Valle.
Los dos primos fueron asesinados de varios impactos de bala cuando iban a vender pan en una aldea del municipio de Nacaome, departamento de Valle.
Según informes de la Policía Nacional, los primos Antoni Ávila y Jefry Ávila se conducían en un vehículo tipo pick-up color blanco, cargado de pan, cuando fueron atacados.
¿Por qué los asesinaron? Una de las hipótesis preliminares es que los primos comerciantes habrían sido víctimas de un intento de asalto.
A los primos los asesinaron al interior del vehículo que normalmente utilizaban para transportar el pan.
Fueron acribillados la tarde del pasado domingo 19 de abril en el sector de Terrero Blanco. Los criminales les dispararon en reiteradas ocasiones.
Las víctimas, quienes eran primos y se dedicaban a la venta de pan, fueron emboscadas mientras realizaban su ruta de trabajo en la zona sur de Honduras.
Sujetos desconocidos los estaban esperando en un tramo solitario y abrieron fuego contra ellos; ambos jóvenes quedaron sin vida al interior del vehículo.
Personas que los conocían lamentan lo ocurrido y manifiestan que eran dos jóvenes muy tranquilos y trabajadores. “Ay, Jefrito, yo le compraba pan; voy a extrañarlo”, escribió una de sus clientas en redes sociales.