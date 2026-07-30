Irán asegura haber destruido tres cazas F-35 de EE UU en un ataque a una base en Jordania

Irán .- La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) aseguró este jueves que destruyó tres cazas F-35 de Estados Unidos en un ataque a una base aérea de Jordania, después de que Amán, aliado de Washington, dijera que había derribado misiles procedentes de suelo iraní.

En un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la IRGC, el cuerpo militar aseguró que combatientes de su Fuerza Aeroespacial atacaron con misiles balísticos "la plataforma de despliegue y el hangar de mantenimiento de los cazas F-35 estadounidenses en la base aérea de Al-Azraq".

"Como resultado, tres aviones F-35 fueron destruidos por completo y otros tres sufrieron daños considerables", mientras que "murieron varios oficiales y personal técnico y de mantenimiento enemigos", añade el texto.

Hasta ahora, ni Washington ni Amán han reportado fallecidos por este ataque.