Identifican a mujer de 18 años como autora del tiroteo en una escuela de Canadá

Montreal, Canadá.- La Policía canadiense identificó a Jesse Vanrootselaar, de 18 años, como la supuesta autora del tiroteo que causó la muerte de al menos nueve personas en una escuela en el oeste de Canadá el martes.

El subdirector de la Policía Montada de Canadá, en la provincia de Columbia Británica, Dwayne McDonald, también rebajó el número de fallecidos, que inicialmente había sido establecido en diez, a nueve, incluida la autora de la masacre, quien, según los investigadores, se quitó la vida.

Otras 27 personas resultaron heridas en el ataque, dos de ellas de extrema gravedad, aunque la Policía también dijo que en algunos casos las lesiones nos las produjo directamente la autora del tiroteo.

Entre las víctimas mortales hay cinco estudiantes de la escuela secundaria de Tumbler Ridge, una remota localidad de unos 2.400 habitantes situada al interior de la provincia de Columbia Británica: tres niñas de doce años y dos niños de doce y trece años.

Otra de las fallecidas es una maestra de la escuela, de 39 años, mientras que los dos muertos ubicados en una vivienda de la localidad son la madre y el hermanastro, de once años, de Vanrootselaar.

McDonald declaró en una rueda de prensa que Vanrootselaar era una persona a la que se le asignó el sexo masculino al nacer y que hace seis años inició su transición y se identificaba como mujer.

El responsable policial también informó que en el pasado la Policía había tenido que acudir a la vivienda de Vanrootselaar por razones de salud mental y que los agentes habían incautado armas de fuego.

Según el relato de McDonald, la Policía recibió las primeras informaciones del tiroteo a las 13:20 hora local del martes (21:20 GMT), y dos minutos después, los agentes que respondieron a la llamada llegaron a la escuela.

"Según se aproximaban a la escuela, se realizaron disparos en su dirección. Los agentes entraron en la escuela en pocos minutos para localizar la amenaza. Se localizó muerto a un individuo que se confirmó que era la tiradora con lo que parecen ser heridas de bala autoinfligidas", explicó.

En la escuela, los agentes recuperaron dos armas de fuego: un rifle y un arma corta modificada.

McDonald no quiso especular sobre las posibles razones de las acciones de Vanrootselaar, pero confirmó que la autora estudió en la escuela de Tumbler Ridge hasta hace cuatro años.

"Nuestros investigadores siguen en la escena, recopilando de forma activa información para determinar todas las circunstancias de lo ocurrido", declaró.

En Ottawa, el Parlamento canadiense canceló sus sesiones tras mantener un minuto de silencio y después de que los líderes de los partidos políticos expresarán sus condolencias.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, canceló el viaje que tenía previsto iniciar este miércoles para acudir a la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania.

En el Parlamento, Carney recordó que la masacre de Tumbler Ridge es la segunda más grave sufrida en una escuela canadiense desde que en 1989 un individuo armado con un rifle mató a 14 mujeres en la Escuela Politécnica de Montreal.

La matanza de Montreal provocó un cambio en las políticas del país hacia la restricción de las armas de fuego, especialmente las consideradas de alta potencia.