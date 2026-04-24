El horror en primeros minutos tras desatarse tiroteo en Teotihuacán

México, México.- Un nuevo video circula en redes sociales y muestra los momentos de tensión vividos por los turistas durante el ataque registrado en la Pirámide de la Luna, dentro de la zona arqueológica de Teotihuacán, donde un individuo subió a la estructura y realizó disparos contra personas que se encontraban en la cima.

En las imágenes, cuya autenticidad está siendo verificada por las autoridades, se observa cómo varios turistas inicialmente no comprenden lo que ocurre al escuchar los primeros dos tiros, hasta que comienzan a descender apresuradamente por la pirámide en medio del pánico y el riesgo de caídas debido a la altura y la estrechez de los escalones.

Algunas personas logran evacuar la estructura, mientras que otras -que permanecían en la parte superior- quedaron expuestas durante el incidente, según lo que se aprecia en el material audiovisual difundido en las últimas horas. En el archivo se escucha el llanto de las mujeres y el pánico colectivo de los presentes.