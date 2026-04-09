Hombre hiere a su pareja e hijastra y luego se lanza de un puente en Argentina

De acuerdo con reportes preliminares, el hecho ocurrió mientras la pareja celebraba su aniversario. Durante el encuentro, se produjo una discusión que habría estado relacionada con el teléfono celular de la mujer.

Buenos Aires, Argentina.- Un hombre identificado como Kevin Hernández, de 34 años, hirió con arma blanca a su pareja y a la hija de esta durante una discusión y posteriormente murió tras lanzarse desde un puente en la comunidad de Sarandí, en la provincia de Buenos Aires.

Según las investigaciones, el agresor atacó a su pareja causándole heridas en el cuello y la espalda. La hija de la mujer intervino para intentar detener la agresión, resultando también herida durante el incidente.

Tras el ataque, ambas víctimas lograron salir del vehículo en el que se encontraban y pedir ayuda. Posteriormente, fueron trasladadas a un centro asistencial.

Horas más tarde, autoridades recibieron un reporte sobre una persona que se había lanzado desde un puente en el kilómetro 5 del Acceso Sudeste. Al llegar al lugar, confirmaron que se trataba del mismo individuo señalado como responsable del ataque.

Familiares informaron que la mujer permanece en estado delicado y recibe atención en una unidad de cuidados intensivos, mientras que la menor se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación.

El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 de Avellaneda-Lanús, que lleva adelante las diligencias bajo cargos preliminares de tentativa de femicidio, amenazas agravadas y privación ilegal de la libertad.

Las autoridades continúan recabando evidencia, incluyendo registros de cámaras de seguridad, para esclarecer la secuencia de los hechos.