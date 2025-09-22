Al menos 49 heridos, dos de ellos críticos, en la colisión de dos ómnibus en Cuba

Según informó la dirección provincial de Salud de Villa Clara en redes sociales, los dos críticos están siendo intervenidos quirúrgicamente por fracturas en el tórax y el cráneo.

La Habana, Cuba.- Al menos 49 personas resultaron heridas este lunes -entre ellas nueve menores- en la colisión entre dos ómnibus en Ranchuelo (centro de Cuba), por la que se reportan dos heridos críticos y otros dos graves.

Los dos heridos graves presentan, respectivamente, fracturas de pelvis, cadera y tibia, y un trauma craneal.

El suceso se produjo a primera hora de la mañana, cuando chocaron frontalmente los dos vehículos, según medios oficiales.

En uno circulaban trabajadores de la cercana planta de Farmacuba, en Esperanza, y el otro transportaba viajeros que se desplazan entre las localidades de San Juan y Santa Clara.

En los hechos también se vio involucrado un carretón de caballo, según la policía provincial de Tránsito. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

Los adultos heridos fueron trasladados al hospital Arnaldo Milián Castro de Santa Clara, mientras que los menores están siendo atendidos en el pediátrico José Luis Miranda de esa misma localidad.

Al lugar se desplazaron efectivos del Sistema Integrado de Urgencias Médicas, bomberos y agentes de tránsito.

Cuba registró en 2024 un total de 7.507 accidentes de tráfico, un 12 % menos que los reportados en el año precedente (8.556), según las estadísticas oficiales más recientes.