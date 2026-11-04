Hakeem Jeffries aspira a convertirse en el primer afroamericano al frente de la Cámara Baja

Washington, Estados Unidos.- El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, anunció este miércoles, en una carta enviada a sus colegas, su candidatura a presidente de la Cámara Baja tras la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato. Si Jeffries gana la votación del 3 de enero, el día que se constituye el nuevo Congreso salido de las urnas, haría historia al convertirse en el primer presidente afroamericano de la institución. "Contra todo pronóstico, los demócratas de la Cámara de Representantes lograron consistentemente el éxito en la minoría. Ahora debemos lograr el cambio radical que el pueblo estadounidense exige en la mayoría", escribió Jeffries en su carta.

El demócrata, que ya ha ejercido dos mandatos como líder de la minoría, parte como favorito para ocupar el puesto y ya el martes, en pleno recuento de los votos durante la jornada electoral, recibió el apoyo público de la expresidenta de la Cámara Nancy Pelosi. Aunque un nuevo grupo de miembros de la izquierda del partido demócrata no se ha comprometido a respaldarlo para presidente de la Cámara, no hay ningún otro candidato alternativo y parece que cuenta con el reconocimiento de los suyos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante la campaña, Jeffries anunció que los demócratas pondrían en marcha votaciones para eliminar los aranceles y revertir los recortes al sistema sanitario impulsados por los republicanos. También prometió una agenda con distintas investigaciones sobre Trump, su familia y sus negocios. Con una reputación de líder mesurado y dialogante, Jeffries se enfrenta al dilema demócrata sobre si presentar o no un tercer juicio político a Trump.