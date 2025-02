Gustavo Petro a Trump: “Cree que nos arrodillamos por la mercancía, él cree que somos como él”

1

Bogotá, Colombia.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este martes que los migrantes deportados de EE.UU. deben llegar a su país sin estar esposados y que una vez esto ocurra se hablará de negocios, al tiempo que le dijo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que su Gobierno no se arrodilla “por la mercancía”.

2

“Trump cree que nos arrodillamos por la mercancía, él cree que somos como él. ¡Ojo! Nosotros somos diferentes, no somos él, podemos entendernos sí, no estoy diciendo que no, tiene que entender la diferencia. El progresismo pone la persona por encima de la mercancía. Primero llegan sin esposas y después hablamos de negocios, no al contrario”, expresó Petro en un consejo de ministros.