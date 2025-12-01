  1. Inicio
Guatemala incauta más de 600 paquetes de cocaína en el Pacífico

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el cargamento fue hallado durante allanamientos judiciales ejecutados en el rancho ubicado en el puerto de Iztapa

  • 01 de diciembre de 2025 a las 15:33
Hace 20 días, las autoridades panameñas incautaron 13,508 kilos de cocaína, con valor de mercado de unos 200 millones de dólares, en un barco tipo remolcador interceptado en aguas del Pacífico.

 Foto: Archivo EFE

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- Las fuerzas de seguridad de Guatemala incautaron este lunes más de 600 paquetes de cocaína que llegaron al país centroamericano procedentes de Suramérica.

La droga fue localizada en un inmueble del rancho El Edén, situado en el puerto de Iztapa, en el departamento (provincia) de Escuintla, a más de 100 kilómetros al sur de la capital guatemalteca, informó el portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), Edwin Monroy.

El alijo de cocaína fue encontrado tras una investigación sobre una embarcación que arribó a las costas del Pacífico de Guatemala procedente de Colombia, agregaron las autoridades.

Decomisan cocaína en Colombia con destino a Honduras y otros países

Monroy puntualizó que son más de 600 los paquetes rectangulares incautados durante los allanamientos judiciales, si bien aclaró que aún se desconoce el peso exacto y el valor de la droga.

Debido a su posición geográfica, el territorio guatemalteco es utilizado como puente por las redes internacionales para traficar cocaína desde Sudamérica hacia el mercado estadounidense, su principal consumidor.

Estadísticas preliminares oficiales indican que durante este año se han decomisado en Guatemala más de ocho toneladas de cocaína y se han capturado a 19 presuntos narcotraficantes pedidos en extradición por Estados Unidos.

Reacciona EUA: Decomiso de droga en El Salvador “impacta” a organizaciones criminales

El año pasado, las fuerzas de seguridad decomisaron más de 18.000 kilos de cocaína y nueve millones de arbustos de hoja de coca, marihuana y amapola, capturaron capturó a 18 supuestos narcotraficantes solicitados en extradición por la Justicia estadounidense.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

