Guatemala incauta más de 600 paquetes de cocaína en el Pacífico

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- Las fuerzas de seguridad de Guatemala incautaron este lunes más de 600 paquetes de cocaína que llegaron al país centroamericano procedentes de Suramérica.

La droga fue localizada en un inmueble del rancho El Edén, situado en el puerto de Iztapa, en el departamento (provincia) de Escuintla, a más de 100 kilómetros al sur de la capital guatemalteca, informó el portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), Edwin Monroy.

El alijo de cocaína fue encontrado tras una investigación sobre una embarcación que arribó a las costas del Pacífico de Guatemala procedente de Colombia, agregaron las autoridades.