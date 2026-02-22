Groenlandia dice "no, gracias" al barco hospital de EE UU enviado por Trump

Washington, Estados Unidos.- El Gobierno autonómico de Groenlandia y el Ejecutivo danés rechazaron este domingo la idea de que la isla ártica pueda necesitar el barco hospital de Estados Unidos que, según el presidente del país norteamericano, Donald Trump, está en camino hacia esa isla, en medio de las tensiones por las aspiraciones de anexión de Washington. "Va a ser un 'no, gracias' de nuestra parte", escribió en sus redes sociales el jefe del Gobierno autonómico groenlandés, Jens-Frederik Nielsen. "Tenemos un sistema de salud público donde los ciudadanos son tratados de forma gratuita. Es una elección consciente y es parte de nuestra sociedad", continuó, "no como en EE.UU., donde cuesta dinero ir al médico".

Nielsen afirmó que están abiertos al diálogo y a la cooperación, también con Washington.

"Pero hablen con nosotros, en vez de publicar arrebatos más o menos aleatorios en redes sociales", agregó, aludiendo aparentemente a los mensajes de Trump.

Con anterioridad, el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, afirmó en declaraciones a la televisión pública DR que la población de Groenlandia recibe la atención médica que necesita en el propio territorio dependiente de la Corona de Dinamarca. "No hay necesidad de iniciativas especiales de sanidad en Groenlandia. El Gobierno groenlandés ya se ocupa de eso ahora mismo, y lo hace la mancomunidad (danesa) si es necesario", subrayó.