“Gracias a Dios no hay muertos, pronósticos mostraban que sería grave”: gobernador de San Andrés tras paso de Julia

SAN ANDRÉS, COLOMBIA.- Luego de horas de tensión y temor previendo lo peor, el gobernador de San Andrés, Everth Hawkins, agradeció a Dios porque no se reportaron muertos y daños graves, algo contrario a los pronósticos que mostraban que ocurriría lo peor en la localidad.

Con la voz entrecortada el edil dijo: “Tengo que darle gracias a Dios porque no fue grave, no hay muertos y eso debemos agradecerlo. Los pronósticos mostraban que este asunto sería grave y no ocurrió. Son cosas de Dios”.

LEA: Julia ya deja 24 muertos y más de 50 desaparecidos entre Venezuela, Honduras y Panamá

En San Andrés al parecer los daños se presentan en el fluido eléctrico, en las antenas de comunicación, árboles caídos, dos viviendas destruidas y 101 averiadas.

“Lo que sucedió es extraordinario, son cosas de Dios porque el ojo del huracán estuvo encima de San Andrés. Hubo mucho viento y brisa. En Providencia no hubo afectaciones, excepto techos y tejas que se corrieron”, reveló Hawkins.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó un recorrido para evaluar los daños de la isla, recientemente las autoridades informaron que las personas con afectaciones en sus hogares tendrán un apoyo del gobierno nacional.

ADEMÁS: Videos: Así golpea huracán Julia a Nicaragua tras tocar tierra

Para ello se instalará un Puesto de Mando Unificado con la presencia de Petro y varios de sus ministros.

Julia aterrizó el sábado 9 de octubre en la isla de San Andrés, pocos minutos después de alcanzar la categoría 1, con vientos de 120 kilómetros por hora.

Ahora, se dirige hacia El Salvador como tormenta tropical y posteriormente se desplazará al suroeste de la costa pacífica de Guatemala donde se disipará el lunes en horas de la noche.

TAMBIÉN: Bukele declara este domingo el ‘Día Nacional de Oración’ ante la llegada de huracán Julia