Gobierno de Trump extiende hasta medianoche el portal para que venezolanos renueven el TPS

Washington, Estados Unidos.- La Administración de Donald Trump abrió hasta la medianoche del sábado al domingo el sitio web para que los migrantes venezolanos, amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), puedan renovar este beneficio, que les permite residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

La medida fue adoptada luego de que un juez federal ordenara al Gobierno cumplir con un fallo previo que restableció el TPS, un beneficio migratorio que Trump intentó eliminar.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) habilitó el portal de registro tras denuncias de organizaciones de defensa de migrantes, que alertaron sobre la falta de acceso para renovar el estatus antes de la fecha límite.

Los titulares venezolanos de TPS deben reinscribirse este sábado 13 de septiembre antes de la medianoche en la costa este (21:00 hora local de la costa oeste) o perderán su protección migratoria.