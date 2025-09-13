  1. Inicio
  2. · Mundo

Gobierno de Trump extiende hasta medianoche el portal para que venezolanos renueven el TPS

El gobierno de Trump habilitó un portal para que los migrantes venezolanos con TPS puedan renovar su estatus antes de la fecha límite y mantener su autorización de trabajo

  • 13 de septiembre de 2025 a las 12:02
Gobierno de Trump extiende hasta medianoche el portal para que venezolanos renueven el TPS

Migrantes venezolanos revisan información sobre el TPS en Estados Unidos; el portal de renovación estará abierto hasta la medianoche del 13 de septiembre.

 Foto: EFE

Washington, Estados Unidos.- La Administración de Donald Trump abrió hasta la medianoche del sábado al domingo el sitio web para que los migrantes venezolanos, amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), puedan renovar este beneficio, que les permite residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

La medida fue adoptada luego de que un juez federal ordenara al Gobierno cumplir con un fallo previo que restableció el TPS, un beneficio migratorio que Trump intentó eliminar.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) habilitó el portal de registro tras denuncias de organizaciones de defensa de migrantes, que alertaron sobre la falta de acceso para renovar el estatus antes de la fecha límite.

Los titulares venezolanos de TPS deben reinscribirse este sábado 13 de septiembre antes de la medianoche en la costa este (21:00 hora local de la costa oeste) o perderán su protección migratoria.

Venezuela dice recibir a cuatro niños "retenidos" en EE UU y agradece a Melania Trump

Los beneficiarios que se registraron por primera vez en 2021 perderán su estatus el 7 de noviembre de 2025 si no completan el proceso.

"Hacemos un llamado a la comunidad venezolana para que difunda esta importante y reñida victoria. El gobierno intentó desafiar una orden judicial, pero nos negamos a permitírselo2, declaró José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, en un comunicado.

Con la extensión actual, todos los titulares de TPS venezolanos, tanto los que se registraron en 2021 como en 2023, podrán mantener su estatus y autorización de empleo hasta el 2 de octubre de 2026.

La querella legal presentada por representantes de migrantes busca proteger a dos grupos: los cerca de 250.000 venezolanos que recibieron TPS en 2021, cuyo amparo vencía el 10 de septiembre, y los aproximadamente 350.000 beneficiarios de la ampliación otorgada en 2023.

California aprueba proyecto de ley que prohíbe que agentes en servicio se cubran el rostro

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias