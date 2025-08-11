Funeral de Miguel Uribe Turbay: todo lo que se sabe

El féretro permanecerá en cámara ardiente en el Salón Elíptico desde las 4 de la tarde (hora de Colombia) hasta el mediodía del miércoles, cuando será trasladado a la Catedral Primada de Colombia para la ceremonia religiosa.

Bogotá, Colombia.- El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, fallecido este lunes a los 39 años, será despedido con honores en una serie de actos fúnebres que iniciarán esta tarde en el Capitolio Nacional, 64 días después de haber resultado gravemente herido en un atentado.

“El Salón Elíptico del Capitolio Nacional será el espacio en el que ambas corporaciones, junto con el pueblo colombiano, podrán expresar su respeto, gratitud y despedida al senador Miguel Uribe Turbay, reconociendo su legado y dedicación”, indicaron las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes en un comunicado.

El velatorio de hoy será privado, reservado para familiares y amigos, mientras que el acceso al público se abrirá mañana martes por la mañana.

El lugar elegido para el homenaje tiene un fuerte peso histórico y familiar: allí se realizaron las honras fúnebres de su abuelo, el expresidente Julio César Turbay (1978-1982), en 2005, y el mes pasado las de su abuela, Nydia Quintero, reconocida por su labor social con la Fundación Solidaridad por Colombia.

Fue precisamente ella quien se hizo cargo de la crianza de Miguel tras el asesinato de su madre, la periodista Diana Turbay, en 1991, a manos del cartel de Medellín.

Al igual que sus abuelos y su madre, la misa fúnebre de Uribe Turbay se celebrará en la Catedral Primada, esta vez oficiada por el cardenal primado de Colombia, Luis José Rueda.

La muerte del senador, uno de los más férreos críticos del Gobierno de Gustavo Petro, ha provocado múltiples reacciones y muestras de condolencia.