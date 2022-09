Qué se sabe y qué resta por aclarar del atentado contra Cristina Kirchner

Imágenes de video muestran al agresor que se acerca hasta unos 50 centímetros de la vicepresidenta, le apunta con una pistola y gatilla sin que salga el proyectil, cuando ella estaba en medio de centenares de seguidores que la esperaban en la puerta de su domicilio para expresarle respaldo.

“Vi de pronto detrás de mi hombro ese brazo con un arma y junto con otras personas que estaban allí logramos controlarlo”, contó a la AFP uno de los simpatizantes de Kirchner que se encontraba en el lugar.

El abogado de la vicepresidenta, Gregorio Dalbón, dijo “no tener ninguna duda” de que falló la seguridad de la vicepresidenta y agregó que “aún no se sabe si fue una persona solitaria o si tiene que ver con algo más”.

Según Dalbón, en el momento del ataque, Kirchner no se dio cuenta de lo que pasaba.

“Ve que hay una escaramuza (pero) percibe que fue un arma recién cuando sube a su departamento. No ve en seguida que hay un arma, por eso sigue firmando libros”, refirió.

El arma utilizada fue una pistola Bersa 380. Estaba apta para ser detonada. Tenía cinco balas en el cargador. No tenía una bala en recámara. El atacante accionó el martillo y gatilló pero no se disparó un proyectil, según la pericia policial.

Aún no se determinó si los disparos no salieron porque el atacante estaba nervioso y no tiró bien hacia atrás la corredera o si el arma es vieja y con mal mantenimiento.

En un allanamiento a su casa este viernes se encontraron 100 balas de 9 mm.

LEA: Manifestaciones en Argentina de repudio tras atentado contra Cristina Kirchner