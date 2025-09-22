Esto decía la carta que Nicolás Maduro envió a Donald Trump

Caracas, Venezuela.- El régimen venezolano difundió una carta fechada el 6 de septiembre, en la que Nicolás Maduro se dirigió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para rechazar las acusaciones en su contra por narcotráfico y proponer la apertura de un canal de diálogo a través de Richard Grenell, exembajador estadounidense en Alemania y cercano colaborador de Trump. En la misiva, Maduro calificó de “absolutamente falsos” los señalamientos de Washington sobre presuntos vínculos suyos con “mafias y bandas narcotraficantes”.

“Es el peor de los fake news que se ha lanzado contra nuestro país para justificar una escalada a un conflicto armado que le haría un daño catastrófico a todo el continente”, escribió. El mandatario chavista insistió en que Venezuela es un territorio “libre de producción de drogas” y aseguró que solo un 5% de la droga producida en Colombia intenta cruzar hacia su país.

Según Maduro, las Fuerzas Armadas venezolanas han destruido 402 aeronaves vinculadas al narcotráfico y neutralizado más del 70% de las operaciones de traslado de droga por su frontera con Colombia. En el texto, Maduro invitó a Trump a "preservar la paz con diálogo y entendimiento en todo el hemisferio". "Deseo que juntos podamos derrotar estos fake news que llenan de ruido una relación que tiene que ser histórica y pacífica", agregó. También propuso que los temas pendientes pudieran ser tratados con el entonces enviado especial Rick Grenell, con quien dijo estar dispuesto a sostener "una conversación directa y franca".