Esto decía la carta que Nicolás Maduro envió a Donald Trump

Caracas, Venezuela.- El régimen venezolano difundió una carta fechada el 6 de septiembre, en la que Nicolás Maduro se dirigió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para rechazar las acusaciones en su contra por narcotráfico y proponer la apertura de un canal de diálogo a través de Richard Grenell, exembajador estadounidense en Alemania y cercano colaborador de Trump.
En la misiva, Maduro calificó de “absolutamente falsos” los señalamientos de Washington sobre presuntos vínculos suyos con “mafias y bandas narcotraficantes”.
“Es el peor de los fake news que se ha lanzado contra nuestro país para justificar una escalada a un conflicto armado que le haría un daño catastrófico a todo el continente”, escribió.
El mandatario chavista insistió en que Venezuela es un territorio “libre de producción de drogas” y aseguró que solo un 5% de la droga producida en Colombia intenta cruzar hacia su país.
Según Maduro, las Fuerzas Armadas venezolanas han destruido 402 aeronaves vinculadas al narcotráfico y neutralizado más del 70% de las operaciones de traslado de droga por su frontera con Colombia.
En el texto, Maduro invitó a Trump a “preservar la paz con diálogo y entendimiento en todo el hemisferio”.
“Deseo que juntos podamos derrotar estos fake news que llenan de ruido una relación que tiene que ser histórica y pacífica”, agregó.
También propuso que los temas pendientes pudieran ser tratados con el entonces enviado especial Rick Grenell, con quien dijo estar dispuesto a sostener “una conversación directa y franca”.
La carta fue entregada a un “intermediario suramericano”, según informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en medio de un fuerte despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que incluyó ocho buques de guerra para operaciones antidrogas.
La ofensiva de Washington respondió a los señalamientos de que Maduro y altos funcionarios del chavismo integran el Cartel de los Soles, al que el Departamento del Tesoro designó en julio como organización terrorista global.
Desde 2020, fiscales en Nueva York acusan a Maduro de narcoterrorismo, sosteniendo que utilizó al Estado venezolano para facilitar el tráfico de cocaína en alianza con mafias transnacionales.
En los últimos meses, Estados Unidos ha interceptado al menos cuatro embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe, tres de ellas presuntamente procedentes de Venezuela.
Consultado durante una visita a Arizona, Trump evitó confirmar si recibió la carta de Maduro. “Bueno, no lo quiero decir, pero ya veremos qué pasa con Venezuela”, respondió de manera ambigua al ser preguntado por periodistas.