“Estamos en shock”: Trump deja a miles de empleados federales en paro

En este periodo, cerca de 4.000 personas han solicitado ayudas por desempleo en la capital estadounidense, según los datos más recientes del Departamento de Trabajo.

Esta cifra, además, ha ido en aumento, duplicándose por semanas: de las 768 solicitudes registradas en la semana de la toma de posesión a las 1.695 de la del 15 de febrero.

“Me enteré por correo. Oí rumores de que se estaban enviando correos electrónicos de despido, y como tenía el computador, me conecté y lo vi. Llamé a mis supervisores y me dijeron que no sabían que esto iba a pasar. Estamos todos en shock”, explicó a EFE una trabajadora de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) que prefirió no desvelar su nombre. Según le dijeron, se encuentra de “baja administrativa hasta el 14 de marzo”, aunque dice que le han pedido que devuelva “todo el equipo” y le han bloqueado el acceso a los sistemas.

Como ella, miles de trabajadores han visto rescindidos sus contratos de un día para otro sin tener tiempo para recoger sus pertenencias, cerrar proyectos y recibir “demasiadas explicaciones”: “A todos nos llegó exactamente la misma carta”, detalló otra trabajadora federal, también despedida.

Ella, que también quiso proteger su identidad, llevaba nueve meses trabajando en una agencia del Departamento de Sanidad y Servicios Humanos. En su despido alegaron “problemas de rendimiento”, cuando, según dijo, había recibido “buenas calificaciones” por parte de sus supervisores.