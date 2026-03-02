  1. Inicio
Estados Unidos investiga derribo de tres cazas F-15 por "fuego amigo" de Kuwait

Según Caine, los aviones fueron derribados luero de que la defensa aérea de Kuwait los confundieran con un ataque iraní; toda la tripulación se salvó​​​​​

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 08:35
Caine dijo que Kuwait ha reconocido este incidente y agradecemos los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes.

Foto: EFE

Washington, Estados Unidos.- El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, aseguró este lunes que están investigando el ataque contra tres cazas F-15 en el marco del operativo estadounidense contra Irán que se produjo por "fuego amigo" de Kuwait, aliado de Washington.

Los sistemas de defensa aérea de Kuwait derribaron los tres cazas estadounidenses por error, al confundirlos con un ataque iraní, pero los tripulantes sobrevivieron al abandonar las aeronaves a tiempo.

"Agradezco que las tripulaciones estén a salvo. Sabemos que no se trató de fuego enemigo hostil, ya que este asunto está siendo investigado", declaró Caine en una rueda de prensa en el Pentágono junto al secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Trump afirma que todo el mando militar de Irán "ha desaparecido"

El general prefirió no dar más detalles al respecto mientras la investigación se está llevando a cabo.

El Comando Central de EE.UU. (Centcom) informó en un comunicado previo a la comparecencia que a las 23.00 horas de Washington del domingo (04.00 GMT del lunes) los aviones, que apoyaban el operativo contra Irán, se estrellaron sobre Kuwait.

"Los seis tripulantes se eyectaron de forma segura, han sido rescatados y se encuentran en estado estable. Kuwait ha reconocido este incidente y agradecemos los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso", aseguró el comando.

Más allá del incidente, Caine afirmó que las operaciones seguirán activas en toda la zona: "Las fuerzas estadounidenses están preparadas no solo para mantener la presión, sino también para responder y adaptarse, según sea necesario".

Estados Unidos afirma que ataque contra Irán logró cambio de régimen

Tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, y gran parte de la cúpula militar, Irán ha prometido vengarse y ha amenazado con responder con la mayor fuerza.Durante el fin de semana no han cesado los bombardeos en la zona. Teherán está respondiendo a los bombardeos de EE.UU. e Israel con ataques contra Tel Aviv, Jerusalén y las bases estadounidenses en países de la región.

