España no teme que Trump concrete sus amenazas de embargo: "Sería el mundo al revés"

El responsable de la diplomacia española señaló que la relación con Washington es "mutuamente beneficiosa" y el Gobierno trabaja para que siga así

  • Actualizado: 12 de marzo de 2026 a las 08:10
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

 Foto: EFE

Madrid, España.-El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que el Gobierno no teme "nada" que el presidente estadounidense, Donald Trump, concrete sus amenazas de imponer un embargo comercial a España por no colaborar con EE.UU. en la guerra en Irán, después de que ayer volviera a sugerirlo.

Albares restó importancia a estas amenazas al señalar, en una entrevista este jueves en la televisión pública española (TVE), que EE.UU. "hace muchos comentarios" sobre muchos países y sobre algunos presidentes, y tiene claro que "nada llevaría a una acción contra España", al recordar que la política comercial de la UE es una política común y es Bruselas quien tiene las competencias.

De todas maneras, el responsable de la diplomacia española señaló que la relación con Washington es "mutuamente beneficiosa" y el Gobierno trabaja para que siga así.

Albares dijo que Francia no ha pedido a España que participe en una operación para proteger el estrecho de Ormuz, ruta clave para el comercio energético mundial y amenazada por Irán.

EE UU no está listo para escoltar buques en el estrecho de Ormuz, dice secretario de Energía

Entiende el ministro, según señaló, que "no se dan las mínimas condiciones" para poder llevarla a cabo, aunque, en todo caso, afirmó que la posición de España es conocida desde que estalló esta guerra hace dos semanas: que no iba a intervenir en nada que refuerce este conflicto, "que va a llevar al caos".

Sobre el cese ayer de la embajadora de España en Israel y la decisión de dejar al frente de la legación a la encargada de negocios, insistió en que desde que la embajadora fue llamada a consultas 'sine die' hace más de seis meses, España ha intentado mantener "las mejores relaciones posibles" con el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu, pese a sus "injurias y calumnias".

Como esa voluntad no ha sido correspondida -justificó-, España ha decidido rebajar la representación de la Embajada en Tel Aviv, "exactamente al mismo nivel" que tiene Israel en Madrid.

