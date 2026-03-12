España no teme que Trump concrete sus amenazas de embargo: "Sería el mundo al revés"

Madrid, España.-El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que el Gobierno no teme "nada" que el presidente estadounidense, Donald Trump, concrete sus amenazas de imponer un embargo comercial a España por no colaborar con EE.UU. en la guerra en Irán, después de que ayer volviera a sugerirlo.

Albares restó importancia a estas amenazas al señalar, en una entrevista este jueves en la televisión pública española (TVE), que EE.UU. "hace muchos comentarios" sobre muchos países y sobre algunos presidentes, y tiene claro que "nada llevaría a una acción contra España", al recordar que la política comercial de la UE es una política común y es Bruselas quien tiene las competencias.

De todas maneras, el responsable de la diplomacia española señaló que la relación con Washington es "mutuamente beneficiosa" y el Gobierno trabaja para que siga así.

Albares dijo que Francia no ha pedido a España que participe en una operación para proteger el estrecho de Ormuz, ruta clave para el comercio energético mundial y amenazada por Irán.