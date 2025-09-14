Empresas extranjeras podrán traer a sus empleados a EE UU temporalmente, afirma Trump

Miami, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que las empresas extranjeras pueden traer a sus empleados al país por "un tiempo" para capacitar a los estadounidenses, tras la polémica con Corea del Sur por la redada migratoria de 475 trabajadores en una planta de Hyundai.

El mandatario también expuso que no quiere "asustar o desincentivar la inversión en Estados Unidos de países o compañías del exterior" en una publicación en su red social, Truth Social.

"Cuando empresas extranjeras que están construyendo productos, máquinas, o varias otras 'cosas' extremadamente complejas vienen a Estados Unidos con inversiones masivas, quiero que traigan a su gente experta por un periodo de tiempo para enseñar y entrenar a nuestra gente a hacer estos muy únicos y complejos productos", dijo.