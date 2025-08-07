Empresa rechaza alquilar sus camiones para redadas contra migrantes en Los Ángeles

Penske aseguró en un comunicado, publicado en redes sociales, que "no autorizó" el uso de sus camiones para los operativos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) registrado en el centro de Los Ángeles y que sus vehículos tienen prohibido transportar personas en el área de carga.

Los Ángeles, Estados Unidos.- La empresa de alquiler de vehículos Penske rechaza que los agentes de migración de Estados Unidos utilicen sus camiones de mudanzas en sus redadas contra migrantes como se registró esta semana en Los Ángeles.

Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, criticó de nuevo este jueves en una cadena de televisión las redadas, indicando que este tipo de operativos, “desestabilizan familias, comunidades y negocios”.

Las imágenes de agentes de la Patrulla Fronteriza saltando de un camión de Penske y deteniendo a 16 migrantes sucedió en una tienda de Home Depot a cercanías del Parque MacArthur, uno de los centros de la comunidad inmigrante de la ciudad.

En declaraciones al periódico Los Angeles Times, un hispano que fue testigo del operativo dijo que el camión de Penske se acercó a inmigrantes que ofrecían su mano de obra en el estacionamiento de la tienda de artículos de construcción, y el conductor les dijo en español que buscaba trabajadores.

En su comunicado, Penske pide al Departamento de Seguridad Nacional “eliminar” el uso inapropiado de sus vehículos en sus redadas denominadas como “Caballo de Troya”.

El gobierno de Trump ha tomado medidas drásticas contra la inmigración desde su inicio en enero, especialmente en Los Ángeles. Hace unos meses, mientras el presidente Trump desplegaba tropas en la ciudad del sur de California, estallaron protestas contra la aplicación de la ley migratoria en la ciudad.

Está redada sucedió pese a que la semana pasada fue ratificado el fallo de un juez federal que prohíbe las detenciones indiscriminadas de migrantes en el sur de California.