El príncipe heredero saudí califica de "gran error" el asesinato de Khashoggi

Washington, Estados Unidos.-El príncipe heredero saudí y hombre fuerte del país, Mohamed Bin Salmán, calificó este martes de "gran error" el asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi, si bien dijo que su país lo investigó adecuadamente y que algo así no volverá a ocurrir.

"Es doloroso, es un gran error, y estamos haciendo todo lo posible para que no vuelva a ocurrir", dijo el príncipe al ser preguntado por la prensa al iniciar una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Bin Salmán, hombre fuerte del país, declaró que el crimen fue "doloroso" para Arabia Saudí y defendió que su país tomó "todas las medidas adecuadas de investigación".

"Hemos mejorado nuestro sistema para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir nada parecido", subrayó.

El periodista y disidente saudí Jamal Khashoggi, columnista del Washington Post, fue descuartizado el 2 de octubre de 2018 en el consulado de su país en Estambul, donde había acudido para obtener la documentación necesaria para casarse con su prometida.