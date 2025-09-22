  1. Inicio
EEUU sanciona a la esposa del juez del Supremo brasileño Alexandre de Moraes

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha acusado al Gobierno de Trump de "buscar la impunidad" para Bolsonaro

  • 22 de septiembre de 2025 a las 11:18
Alexandre de Moraes es uno de los jueces del Tribunal Supremo de Brasil.

 Foto: Agencia EFE.

Washington, Estados Unidos.- El Gobierno de Estados Unidos sancionó este lunes a la esposa de Alexandre de Moraes, uno de los jueces del Tribunal Supremo de Brasil.

La acción fue anunciada por la web de la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU y llega en medio de una campaña de represalias por parte de Washington contra el Gobierno brasileño por la condena al exmandatario Jair Bolsonaro, un líder derechista aliado del presidente estadounidense, Donald Trump.

En una histórica decisión, el Supremo de Brasil condenó en septiembre a Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel por haber conspirado contra el orden democrático tras su derrota en las elecciones de 2022 frente a Lula.

A finales de julio, EEUU sancionó a De Moraes acusándolo de ser responsable de "abusos a los derechos humanos" incluyendo "detención arbitraria", fallas al debido proceso y a la libertad de expresión.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha acusado al Gobierno de Trump de "buscar la impunidad" para Bolsonaro y de imponer aranceles a su país por "motivos políticos".

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

