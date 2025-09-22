EEUU sanciona a la esposa del juez del Supremo brasileño Alexandre de Moraes

Washington, Estados Unidos.- El Gobierno de Estados Unidos sancionó este lunes a la esposa de Alexandre de Moraes, uno de los jueces del Tribunal Supremo de Brasil.

La acción fue anunciada por la web de la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU y llega en medio de una campaña de represalias por parte de Washington contra el Gobierno brasileño por la condena al exmandatario Jair Bolsonaro, un líder derechista aliado del presidente estadounidense, Donald Trump.