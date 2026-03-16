EE UU y China inician su segundo día de conversaciones comerciales en París

París, Francia.- Las delegaciones de Estados Unidos y China reanudaron este lunes las conversaciones sobre cuestiones económicas y comerciales en París en el segundo día consecutivo de esta ronda de discusiones, que busca establecer un compromiso de cara a la visita de Donald Trump a Pekín prevista para finales de marzo.

En el diálogo de esta segunda jornada no participaron los que habían sido los jefes de las delegaciones el domingo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng.

Un síntoma de que las negociaciones han pasado a una dimensión más técnica tras los intercambios de alto nivel del primer día, en el que hubo encuentros en sesiones de mañana y tarde.

Ninguna de las dos delegaciones hizo públicamente valoraciones sobre la marcha de esta sexta ronda, que se celebra en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la capital francesa.