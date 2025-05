Ecuador tratará en mesa de trabajo la cancelación de visas a nuevos estudiantes

La canciller ecuatoriana también expresó que los estudiantes que dispongan en estos momentos de una visa en activo no deberían tener problemas con su estadía debido a que estos permisos se conceden para el total de años en los que el alumno o alumna va a estudiar en el país.

"No tenemos todavía respuesta a las inquietudes, tenemos que dialogar primero con nuestra contraparte, que es el Gobierno de los Estados Unidos a través de su representante en la Embajada", añadió.

En este momento, la jefa de la diplomacia ecuatoriana declaró que lo pertinente es "es el diálogo y no la imposición" porque "los visados de residencia son privilegios que extienden los Estados y no son derechos adquiridos por ninguna persona que no tenga la ciudadanía del país receptor".

Esta nueva medida de la administración del presidente estadounidense Donald Trump fue comunicada el pasado martes por su secretario de Estado, Marco Rubio, a las diferentes delegaciones de Estados Unidos en el exterior, para que estas no añadieran y cancelaran "con efecto inmediato" nuevas citas para visados de estudiante o de intercambio cultural.

El Gobierno estadounidense ya había introducido ciertos requisitos para vigilar la actividad en redes sociales, pero enfocados principalmente en estudiantes que ya contaban con visado y participaron en las protestas propalestinas registradas en diversas universidades del país contra la ofensiva israelí en Gaza.

En ese sentido, Sommerfeld reseñó que "el activismo, siendo un visitante y conociendo muy bien que el Gobierno tiene una línea muy clara sobre este tema, no va a ser lo más inteligente que una persona puede hacer si quiere permanecer en ese Estado".

"Más allá de que existe libertad de expresión, a lo que todo el mundo tiene derecho, también hay que saber guardar las formas y el respeto", concluyó. la canciller ecuatoriana.