Trump amenaza con arancel del 5% a México por incumplimiento del Tratado de Aguas

Washington, Estados Unidos.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que autorizó la documentación para imponer un arancel del 5 % a México si el país vecino no libera de inmediato de 246,6 millones de metros cúbicos pendientes según el Tratado de Aguas, un incumplimiento que, según Trump, ha afectado seriamente los cultivos y el ganado de Texas.

Trump señaló que México aún debe más de 986,4 millones de metros cúbicos acumulados en los últimos cinco años y advirtió que mientras no se cumpla con el tratado, los agricultores estadounidenses continuarán sufriendo daños económicos.

"Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados serán nuestros agricultores", subrayó el mandatario, instando a que el gobierno mexicano "solucione esto ya", dijo el mandatario en su cuenta de Truth Social.

La advertencia de Trump a México llega pocas horas después de reunirse en la Casa Blanca con un grupo de líderes agrícolas del sur de Texas que, junto con el gobernador Greg Abbott y el senador republicano Ted Cruz, han buscado presionar al país vecino para que cumpla el acuerdo de aguas de 1944, el cual regula la gestión de los ríos Colorado, Bravo y Conchos que cruzan ambas naciones.

De acuerdo con el tratado de 1944, Estados Unidos debe enviar 1.850 millones de metros cúbicos desde el río Colorado al año a México y México 2.185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.

"México continúa violando nuestro Tratado de Aguas, y esta violación está dañando seriamente nuestros HERMOSOS CULTIVOS Y GANADO DE TEXAS", escribió Trump.

La amenaza del republicano llega el mismo día en que su secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, reconoció que el sector agrícola enfrentaba una crisis peor que cualquiera que la mayoría de los agricultores hubiera vivido.

La secretaria agregó que los agricultores recibirían su ayuda el 28 de febrero de 2026 y que sabrían cuánto recibirían a finales de año.

Trump afirmó en la Casa Blanca: "Amamos a nuestros agricultores", y anunció un rescate de 12.000 millones de dólares que será tomado de un fondo de la secretaría de Agricultura.