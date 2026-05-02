Disparos en la cabeza y tórax: detalles forenses del crimen de exreina de belleza en México

Ciudad de México, México.- Nuevos informes periciales han confirmado la violencia extrema con la que fue asesinada la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, cuyo caso continúa generando conmoción en México tras el crimen ocurrido el pasado 15 de abril en un apartamento de la exclusiva zona de Polanco.

De acuerdo con reportes forenses y judiciales, la joven de 27 años recibió múltiples impactos de bala en zonas vitales como la cabeza y el tórax, lo que evidenciaría la intención directa de causarle la muerte.

Las investigaciones apuntan como principal sospechosa a su suegra, Érika María Herrera, quien fue capturada recientemente en Venezuela tras una búsqueda internacional y se encuentra a la espera de su extradición a México.

El crimen ocurrió dentro del departamento donde residía la víctima junto a su esposo e hijo. Peritajes señalan que los disparos se realizaron a corta distancia y en repetidas ocasiones, reforzando la hipótesis de un ataque directo y deliberado.