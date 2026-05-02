Disparos en la cabeza y tórax: detalles forenses del crimen de exreina de belleza en México

Ciudad de México, México.- Nuevos informes periciales han confirmado la violencia extrema con la que fue asesinada la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, cuyo caso continúa generando conmoción en México tras el crimen ocurrido el pasado 15 de abril en un apartamento de la exclusiva zona de Polanco.
De acuerdo con reportes forenses y judiciales, la joven de 27 años recibió múltiples impactos de bala en zonas vitales como la cabeza y el tórax, lo que evidenciaría la intención directa de causarle la muerte.
Las investigaciones apuntan como principal sospechosa a su suegra, Érika María Herrera, quien fue capturada recientemente en Venezuela tras una búsqueda internacional y se encuentra a la espera de su extradición a México.
El crimen ocurrió dentro del departamento donde residía la víctima junto a su esposo e hijo. Peritajes señalan que los disparos se realizaron a corta distancia y en repetidas ocasiones, reforzando la hipótesis de un ataque directo y deliberado.
Video clave en la investigación
Registros captados por cámaras de seguridad dentro del inmueble documentaron momentos posteriores al ataque. La agresión habría continuado incluso cuando la víctima ya se encontraba en el suelo, lo que refuerza la línea de investigación sobre la brutalidad del hecho.
Las primeras indagaciones sitúan el ataque en la cocina del apartamento, mientras el esposo de la víctima y el hijo de ambos permanecían en otra habitación.
Tras el crimen, la sospechosa abandonó el arma en la escena y huyó del país, lo que activó una alerta internacional para su localización.
El caso también ha sacado a la luz tensiones familiares previas. Testimonios de allegados indican que la relación entre la víctima y su suegra se deterioró con el tiempo, especialmente tras el embarazo de Carolina.
De acuerdo con reportes, la sospechosa habría manifestado sentimientos de enojo y celos, elementos que ahora forman parte de las líneas de investigación para esclarecer el móvil del crimen.
Las autoridades mantienen abierta la investigación, la cual se sigue bajo el protocolo de feminicidio, mientras se analizan posibles responsabilidades adicionales en torno al caso.