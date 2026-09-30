Detienen a los suegros de un ejecutivo de The New York Times asesinado a tiros

Los Ángeles, Estados Unidos.- Las autoridades de California investigan el asesinato de un ejecutivo de ingeniería del diario The New York Times supuestamente baleado por sus suegros el fin de semana del 26 y 27 de septiembre en el estacionamiento de un parque popular del Área de la Bahía de San Francisco.
Jonathan McKinsey, de 40 años, fue hallado sin vida la tarde del sábado 26 en la ciudad de Dublin, en el condado de Alameda, ubicado en el norte del Estado Dorado.
La policía de Dublin informó que encontró al ingeniero tendido en el suelo del complejo deportivo Dublin Sports Grounds con múltiples heridas de bala.
El hombre fue declarado fallecido en el lugar, mientras varios testigos señalaron que los disparos fueron realizados por una pareja de ancianos.
Las autoridades localizaron y encontraron a Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 77 años de edad, a quienes señalaron como los supuestos responsables del homicidio. La pareja fue identificada como los suegros de la víctima.
Ambos permanecen detenidos en la cárcel a la espera de la presentación de cargos, indicó -en un comunicado- la policía, que investigan las causas del crimen.
El periódico The New York Times informó que McKinsey trabajaba con ellos desde 2023.
¿Quién era Jonathan McKinsey?
Jonathan McKinsey, de 40 años, era un ejecutivo de ingeniería de The New York Times y se desempeñaba desde 2023 como jefe de ingeniería y experiencia de usuario de la división de juegos del diario.
McKinsey vivía en el área de la bahía de San Francisco y estaba casado desde 2011 con Candice Jang, con quien tuvo tres hijos. Sin embargo, durante el último año, la relación atravesó un proceso de separación y una disputa judicial por el divorcio y la custodia de los menores, en la que ambos presentaron acusaciones de violencia doméstica.
McKinsey era un hombre transgénero y, en documentos judiciales presentados durante la disputa familiar, afirmó haber sufrido agresiones físicas y expresiones despectivas relacionadas con su identidad por parte de su esposa y sus suegros.