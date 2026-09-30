Detienen a los suegros de un ejecutivo de The New York Times asesinado a tiros

Los Ángeles, Estados Unidos.- Las autoridades de California investigan el asesinato de un ejecutivo de ingeniería del diario The New York Times supuestamente baleado por sus suegros el fin de semana del 26 y 27 de septiembre en el estacionamiento de un parque popular del Área de la Bahía de San Francisco.

Jonathan McKinsey, de 40 años, fue hallado sin vida la tarde del sábado 26 en la ciudad de Dublin, en el condado de Alameda, ubicado en el norte del Estado Dorado.

La policía de Dublin informó que encontró al ingeniero tendido en el suelo del complejo deportivo Dublin Sports Grounds con múltiples heridas de bala.

El hombre fue declarado fallecido en el lugar, mientras varios testigos señalaron que los disparos fueron realizados por una pareja de ancianos.