Detienen a Alejandro Puga, hermano de empresario buscado por lavado de dinero en México

Ciudad de México, México.- Autoridades mexicanas arrestaron en la ciudad turística de Cancún (sureste) a Alejandro Álvarez Puga, hermano del abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y quien tiene una orden de detención en México por una trama de lavado de dinero junto a su esposa, la presentadora de televisión Inés Gómez Mont. Según el Registro Nacional de Detenciones, el individuo fue detenido por agentes de Policía Federal Ministerial la víspera en la noche en el estado mexicano de Quintana Roo y fue puesto a disposición del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, localizado en Ciudad de México. En un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) explicó este viernes que Alejandro Álvarez Puga era requerido por su presunta omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2016, en perjuicio al fisco federal.

"A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente", añadió el Ministerio Público. Además, Alejandro Álvarez Puga está en la mira de las autoridades mexicanas por su presunta participación, junto a su hermano y cuñada, en una red criminal que recurría a empresas fantasmas que facilitaban a terceras personas la evasión de impuestos, el desvío de recursos públicos y el lavado de dinero. Por estos hechos, la presentadora Inés Gómez Mont y su esposo cuentan con una orden de detención por delitos de peculado o malversación de fondos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ascienden a los 3.000 millones de pesos (más de 160 millones de dólares).