Detienen a 14 personas y liberan a un secuestrado en Veracruz

Veracruz, México.-Autoridades mexicanas anunciaron este sábado la detención de 14 presuntos delincuentes y la liberación de una persona durante allanamientos simultáneos realizados en el estado de Veracruz (este).

Después de una denuncia ciudadana por la privación ilegal de la libertad de una persona ocurrida el 9 de enero, se ejecutaron 13 cateos en distintos domicilios ubicados en los municipios de Veracruz y Boca del Río, donde fueron detenidas 14 personas —nueve hombres y cinco mujeres—, señalaron las autoridades en un comunicado.

Además, indicaron que fueron decomisadas cinco armas largas, cuatro armas cortas, seis granadas, 19 cargadores, 544 cartuchos útiles, nueve chalecos balísticos, diversas dosis de droga, diez vehículos y 16 motocicletas.

La acción fue encabezada por agentes de la Marina, de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y fuerzas estatales de Veracruz.