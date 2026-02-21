Capturan a sospechoso de matar a su exnovia en Carolina del Norte; se acababa de casar

Jennifer Sánchez Solís, joven de 19 años recién casada, fue asesinada a balazos el pasado 19 de febrero en Carolina del Norte, Estados Unidos.
Su exnovio fue detenido horas después en Georgia como principal sospechoso del crimen y enfrenta cargos por asesinato en primer grado.
El ataque ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana en una vivienda ubicada en el 3000 de la calle Avery, en Garner, condado de Wake. De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Wake, la joven recibió varios impactos de bala y fue trasladada con vida a un hospital, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.
Las autoridades identificaron al sospechoso como Ricardo González Maldonado, de 28 años, expareja de la víctima. Según los reportes oficiales, ambos habían terminado su relación meses antes del hecho.
Tras el ataque, se emitió una orden de arresto por asesinato en primer grado y la captura se concretó la noche del mismo 19 de febrero en el estado de Georgia, alrededor de las 9:00 p.m., con apoyo de la patrulla estatal y autoridades locales.
El sheriff Willie Rowe confirmó el arresto y señaló que el equipo de investigación trabajó para identificar y localizar al sospechoso.
González Maldonado permanece bajo custodia a la espera de su traslado al condado de Wake para enfrentar el proceso judicial correspondiente.
De acuerdo con la investigación preliminar, el arma utilizada en el crimen fue una pistola calibre 9 milímetros.
Las autoridades indicaron que continúan recabando información para esclarecer completamente las circunstancias del caso.
Días antes del homicidio, el 14 de febrero, Jennifer había contraído matrimonio durante las bodas colectivas celebradas en Playa Vicente, Veracruz, México. Tras la ceremonia, regresó a Estados Unidos junto a su esposo para establecer su vida en común.
Jennifer nació en Estados Unidos y era hija de migrantes originarios de la comunidad de La Reforma San Felipe, en el municipio de Loma Bonita, Oaxaca. Familiares y conocidos en esa región manifestaron consternación tras conocer la noticia.
El cuerpo de la joven será sepultado en Estados Unidos, donde residían sus padres y su esposo. Las autoridades mantienen abierta la investigación mientras avanza el proceso judicial contra el acusado.