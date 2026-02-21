Capturan a sospechoso de matar a su exnovia en Carolina del Norte; se acababa de casar

El ataque ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana en una vivienda ubicada en el 3000 de la calle Avery, en Garner, condado de Wake. De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Wake, la joven recibió varios impactos de bala y fue trasladada con vida a un hospital, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.