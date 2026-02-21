  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Capturan a sospechoso de matar a su exnovia en Carolina del Norte; se acababa de casar

La joven había contraído matrimonio días antes, el 14 de febrero, durante bodas colectivas en Playa Vicente, Veracruz, y posteriormente regresó a Estados Unidos junto a su esposo

  • Actualizado: 21 de febrero de 2026 a las 11:47
Capturan a sospechoso de matar a su exnovia en Carolina del Norte; se acababa de casar
1 de 12

Jennifer Sánchez Solís, joven de 19 años recién casada, fue asesinada a balazos el pasado 19 de febrero en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Foto: Redes sociales
Capturan a sospechoso de matar a su exnovia en Carolina del Norte; se acababa de casar
2 de 12

Su exnovio fue detenido horas después en Georgia como principal sospechoso del crimen y enfrenta cargos por asesinato en primer grado.

 Foto: Redes sociales
Capturan a sospechoso de matar a su exnovia en Carolina del Norte; se acababa de casar
3 de 12

El ataque ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana en una vivienda ubicada en el 3000 de la calle Avery, en Garner, condado de Wake. De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Wake, la joven recibió varios impactos de bala y fue trasladada con vida a un hospital, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

 Foto: Redes sociales
Capturan a sospechoso de matar a su exnovia en Carolina del Norte; se acababa de casar
4 de 12

Las autoridades identificaron al sospechoso como Ricardo González Maldonado, de 28 años, expareja de la víctima. Según los reportes oficiales, ambos habían terminado su relación meses antes del hecho.

Foto: Redes sociales
Capturan a sospechoso de matar a su exnovia en Carolina del Norte; se acababa de casar
5 de 12

Tras el ataque, se emitió una orden de arresto por asesinato en primer grado y la captura se concretó la noche del mismo 19 de febrero en el estado de Georgia, alrededor de las 9:00 p.m., con apoyo de la patrulla estatal y autoridades locales.

 Foto: Redes sociales
Capturan a sospechoso de matar a su exnovia en Carolina del Norte; se acababa de casar
6 de 12

El sheriff Willie Rowe confirmó el arresto y señaló que el equipo de investigación trabajó para identificar y localizar al sospechoso.

Foto: Redes sociales
Capturan a sospechoso de matar a su exnovia en Carolina del Norte; se acababa de casar
7 de 12

González Maldonado permanece bajo custodia a la espera de su traslado al condado de Wake para enfrentar el proceso judicial correspondiente.

 Foto: Redes sociales
Capturan a sospechoso de matar a su exnovia en Carolina del Norte; se acababa de casar
8 de 12

De acuerdo con la investigación preliminar, el arma utilizada en el crimen fue una pistola calibre 9 milímetros.

 Foto: Redes sociales
Capturan a sospechoso de matar a su exnovia en Carolina del Norte; se acababa de casar
9 de 12

Las autoridades indicaron que continúan recabando información para esclarecer completamente las circunstancias del caso.

 Foto: Redes sociales
Capturan a sospechoso de matar a su exnovia en Carolina del Norte; se acababa de casar
10 de 12

Días antes del homicidio, el 14 de febrero, Jennifer había contraído matrimonio durante las bodas colectivas celebradas en Playa Vicente, Veracruz, México. Tras la ceremonia, regresó a Estados Unidos junto a su esposo para establecer su vida en común.

 Foto: Redes sociales
Capturan a sospechoso de matar a su exnovia en Carolina del Norte; se acababa de casar
11 de 12

Jennifer nació en Estados Unidos y era hija de migrantes originarios de la comunidad de La Reforma San Felipe, en el municipio de Loma Bonita, Oaxaca. Familiares y conocidos en esa región manifestaron consternación tras conocer la noticia.

 Foto: Redes sociales
Capturan a sospechoso de matar a su exnovia en Carolina del Norte; se acababa de casar
12 de 12

El cuerpo de la joven será sepultado en Estados Unidos, donde residían sus padres y su esposo. Las autoridades mantienen abierta la investigación mientras avanza el proceso judicial contra el acusado.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos