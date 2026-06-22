Destituyen a siete jefes policiales tras fallar prueba de polígrafo

San José, Costa Rica.- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ordenó este lunes remover de sus puestos de confianza a siete directores policiales luego de que no pasaran la prueba del polígrafo, en la cual les hicieron preguntas sobre narcotráfico y si habían recibido beneficios ilícitos en el ejercicio de sus cargos.

La mandataria indicó que ordenó al ministro de Seguridad, Gerald Campos, que cese los nombramientos de confianza y del grupo Fuerza Élite creado para enfrentar el crimen organizado a siete de un total de 33 directores que no pasaron la prueba del polígrafo.

"Los siete directores de confianza fueron removidos de inmediato de sus puestos y adicionalmente instruí una investigación preliminar que se conducirá desde mi despacho contra cada uno de ellos. A ellos les hicieron preguntas sobre crimen organizado, narcotráfico y si han recibido beneficios ilícitos en el ejercicio de sus cargos. Compatriotas serán implacables combatiendo la corrupción y limpiando a Costa Rica", afirmó Fernández.